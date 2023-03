"Manifesti strappati, c’è chi lo giustifica"

"Ho cercato e cerco di fare una campagna elettorale economica, non solo perché credo che il denaro non vada sprecato, ma anche perché l’attenzione per l’ambiente passa per il non spreco di risorse. La coalizione che rappresento ha deciso di affiggere alcuni manifesti, per raggiungere i cittadini che non fanno uso di social. Noto che c’è chi si sente autorizzato a strappare i manifesti elettorali". Così Annavittoria Banzi, candidata per Pd, M5s, Cic e una lista civica. "Mi fanno riflettere alcune dichiarazioni del presidente del Consiglio che giustifica il gesto adducendo motivazioni non veritiere come quella della scadenza del periodo di affissione".