Manifesto e burqa, sagoma femminile bruciata

Bruciata la bandierina della campagna ‘Vai Piano’ con la sagoma tanto discussa: quella donna col cappotto e capelli lunghi che spinge il passeggino, diventata famosa in tutto il Paese perché secondo alcuni in realtà sarebbe una donna col burqa. La questione era finita nelle trasmissioni tv nazionali con accuse e sfottò, via social e non solo al sindaco Lorenzo Fiordelmondo. E ora qualcuno, probabilmente nottetempo, accendino alla mano, e arrampicandosi atleticamente per quattro metri sul palo di via XX Luglio, proprio in prossimità della scuola Monte Tabor, ha bruciato la bandierina in plastica rossa, ‘cancellando’ proprio la presunta sagoma di donna col burqa.

Ieri mattina al rientro nelle aule, l’atto vandalico è stato notato da tanti. Il sindaco Fiordelmondo alle polemiche ha risposto dicendo che si trattava di una donna e un bambino occidentalissimi e accusando chi ha criticato quell’immagine di ‘islamofobia da campagna elettorale’. Dopo il gesto vandalico il primo cittadino rincalza: "L’atto vandalico contro il cartello sulla sicurezza stradale dove appare l’immagine di una donna con passeggino è l’inevitabile risultato della campagna di islamofobia scatenata da soggetti che non hanno perso l’occasione di farsi pubblicità gratuita in vista delle prossime elezioni regionali. Si tratta di una campagna d’odio della peggiore specie - alimentata sui social ormai trasformati in amplificatori di frustrazioni - che una comunità democratica e inclusiva come quella della città di Jesi non può in alcun modo accettare". "Strumentalizzare per fini elettorali – conclude - un messaggio che richiama tutti e tutte ad una maggiore attenzione in strada per ridurre il numero di investimenti che vedono coinvolti pedoni e ciclisti e che sono in costante e preoccupante crescita, misura il livello di serietà, credibilità ed affidabilità di chi se ne rende protagonista".

Ancora più duro il commento della consigliera comunale Agnese Santarelli, candidata alle prossime regionali (Avs): "La sagoma della donna nel manifesto è stata bruciata! E, cosa ancora peggiore, davanti a una scuola. Era evidente che l’obiettivo di chi aveva beceramente strumentalizzato una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale era quello di generare odio, dentro e fuori dai social. Questo sanno fare: i Fratelli d’Italia e i leghisti che non hanno perso tempo per dare visibilità mediatica ad una notizia falsa, costruita ad arte, per soffiare sul fuoco, sdoganare i razzisti e racimolare qualche voto in più. Ma questa città, accogliente e solidale, non si fa intimidire e non arretra di un millimetro. Sono sicura che le tante anime democratiche e antifasciste che rendono viva e ricca la nostra comunità sapranno reagire, unite".