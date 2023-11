Mannoia-Rea, c’è Luce alle Muse

Una "Luce" sta per accendersi al Teatro delle Muse di Ancona. Così si intitola il concerto che giovedì vedrà esibirsi Fiorella Mannoia e Danilo Rea in un’atmosfera intima e potente insieme resa magica dalla presenza di tanti ceri accesi sul palco. Uno spettacolo unico ed emozionante in cui la melodia della canzone d’autore e l’improvvisazione jazz si incontrano dando vita a un live capace di incantare il pubblico con un’intensità. Fiorella Mannoia e Danilo Rea, come è avvenuto il vostro primo incontro e quando avete capito che tra voi si era creata l’alchimia giusta? Vi aspettavate un tale successo o le cose sono andate al di là delle previsioni?

"Ci conosciamo ormai da tanto e ci piace sottolineare che prima di tutto siamo amici. Negli anni ci siamo incontrati su tanti palchi e da subito ci ha colpito questa nostra sintonia naturale, una simbiosi ‘rara’ che si crea quando suoniamo insieme. L’idea del duo era venuta quasi per caso, con la canzone "Oh che sarà", che ci ha accompagnato fin dall’inizio. Ogni tanto ci rincontravamo e la suonavamo insieme. Ci siamo ripromessi tante volte di fare un tour, ma abbiamo sempre rimandato, finché non è arrivato il momento propizio. Il tour è andato assolutamente ben oltre le aspettative. Erano previste quindici date, ma evidentemente l’idea è piaciuta. Le richieste sono aumentate: dopo oltre trenta concerti estivi, abbiamo deciso di portare ‘Luce’ anche nei teatri". Pop e jazz, qual è stata la chiave di lettura per fonderli insieme?

"Il rispetto per la melodia e i testi soprattutto, ma anche l’arte dell’ascolto, che è capace di creare piccoli miracoli. Sul palco portiamo canzoni dei nostri grandi cantautori, vere poesie in musica, brani che non si scrivono più. È difficile dare un valore aggiunto, quindi quello che ci impegniamo a fare è di cercare di dare ancora di più interpretazione, rispettandoli".

Rea: "Io faccio collaborazioni con il pop da tutta la vita. Mi piace seguire la melodia e improvvisarci dentro. È meraviglioso, anche perché in questi brani melodia e testi sono incredibili".

Mannoia: "Danilo è per certi versi un musicista anomalo, perché oltre a una versatilità unica, ha anche una grande sensibilità nell’ascoltare, cosa non scontata. Sul palco portiamo le canzoni che hanno creato la mia carriera. Le affronto con rispetto, gratitudine e amore".

Questo repertorio si presta a arrangiamenti ‘jazzy’?

"Nel concerto ci sono anche i brani della nostra vita, che hanno avuto un ruolo fondamentale per la nostra formazione di artisti e di persone. Canzoni che amiamo per le melodie e la profondità dei testi, in grado ancora oggi di toccarci, e di annullare ogni distanza con il pubblico, che canta con noi la propria storia, i ricordi, le emozioni. La nostra capacità di ascoltarci ha fatto il resto. Siamo sempre più affiatati, come un unico respiro. Jazz è libertà assoluta. Siamo liberi di ascoltarci, emozionarci e ‘sentire’ il pubblico. A volte ci guardiamo e secondo il feeling che si crea cambiamo repertorio. Non è mai lo stesso concerto".

La scelta del titolo ‘Luce’ e l’idea dei ceri sul palco che origine hanno?

"Da un’idea di Carlo di Francesco, che ci ha proposto di togliere tutte le luci artificiali e gli ‘effetti speciali’. Così lo spettacolo riflette la nostra ’intimità’, creando un’atmosfera evocativa e quasi onirica: volevamo che protagoniste fossero solo le canzoni e la musica, in tutta la loro forza comunicativa, emozionale".