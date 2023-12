Manovra ad alta tensione. Bilancio, i conti dividono. Bagarre sui servizi sociali

I conti sul sociale non tornano, o meglio sono interpretabili. Ennesima bagarre ieri durante l’ultima commissione bilancio in attesa dell’adozione del previsionale al termine del consiglio comunale odierno. In ballo i soliti 2 milioni di euro circa dedicati ai servizi sociali dalla nuova giunta, al centro di un acceso dibattito tra maggioranza e opposizione da quando il bilancio preventivo è stato presentato alla stampa dall’assessore Zinni ormai più di due settimane fa. La voce più eclatante dell’intero pacchetto, in discontinuità rispetto al passato, erano proprio i circa 2 milioni di euro che però non sarebbero fondi in più rispetto ai conti dell’anno scorso. In particolare i 933mila euro destinati alla disabilità frutto di maggiori costi di gestione, anticipati dall’amministrazione in quanto atto dovuto, che poi verranno ripianati dagli FSE, Fondi sociali europei.

Alla base però, fondamentalmente, c’è la rilettura particolare del budget dei servizi sociali da parte dell’assessorato al momento di presentare la relazione finale alla ragioneria. Tecnicismi, a volte complessi, conteggi di dati non in base al preventivato, ma sull’assestamento di bilancio. Traducendo, i servizi sociali hanno pianificato e impegnato le cifre del budget 2024 tutto e subito invece di attendere le variazioni in corso d’opera, come sempre è accaduto. Ecco spiegato quel capitolo con segno + alla voce ‘servizi sociali’ rispetto al precedente bilancio. In realtà non dovrebbe cambiare molto sotto quel profilo, come confermato dalla stessa assessora, Manuela Caucci (nella foto): "Abbiamo confermato tutti i capitoli del passato senza particolari modifiche. L’unica vera novità è lo spacchettamento dei fondi tra la mia delega e quella della collega alla famiglia, Orlanda Latini. Tra le linee del mandato, alla voce disabili, c’è la volontà di dare un supporto alla fascia intermedia, la cosiddetta ‘zona grigia’ di chi ha dei problemi e non ha sostegni. È nostra intenzione garantire quella copertura".

Attivato in tal senso un progetto per le scuole, una sperimentazione a cui per ora ha aderito l’istituto scolastico Quartieri Nuovi. Un progetto di sostegno alla didattica attraverso la creazione di cosiddetti gruppi di integrazione da realizzare nel periodo pomeridiano". Dubbi in tal senso sono stati sollevati da Diego Urbisaglia (Ancona Futura, centrosinistra): "Ampliare il sostegno ai disabili delle altre fasce va bene, ma prima dovete garantire la copertura del disagio maggiore, di chi ha più bisogno". Tornando al bilancio, duro l’affondo dell’assessore Zinni nei confronti della minoranza, dubbiosa sull’effettivo accantonamento dei 2 milioni ai servizi sociali: "Non sono un visionario e nessuno di noi è qui per fare il pagliaccio. Sono allibito dai sospetti sollevati dal centrosinistra".

Pierfrancesco Curzi