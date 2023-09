Mantova: Possanzini non si fida dell'Arzignano ferito

Dopo aver bene impressionato all’esordio con il quotato Padova, il Mantova, alle 18.30 nel piccolo Stadio Dal Molin di Arzignano, è chiamato a superare un esame di maturità molto importante. I biancorossi, infatti, devono riuscire a confermarsi pure con un avversario molto ostico e in cerca di riscatto dopo il brutto ko nel match inaugurale come i vicentini. In casa dei gialloazzurri mister Possanzini non potrà contare sugli infortunati Fedel e Radaelli (vicino al rientro), mentre Giacomelli è ancora alla ricerca della forma migliore. Dopo il turno di squalifica tornano però a disposizione Celesia e Burrai, con l’ex Pordenone che dovrebbe prendere in mano le chiavi del centrocampo.

Luca Marinoni