Mantova-Pro Sesto: misurano le ambizioni nel derby lombardo

Il derby lombardo tra Mantova e Pro Sesto (si gioca alle 18.30 in un Martelli che già si preannuncia animato da un numeroso pubblico) è una delle partite più interessanti della terza giornata del girone A. Un incontro sicuramente speciale per il dt virgiliano Christian Botturi, che lo scorso anno ha portato i milanesi a sognare la serie B (insieme a David Wieser e Suagher, a loro volta passati in estate in biancorosso), ma un vero e proprio esame per le due contendenti che sono chiamate a confermare (sia come prestazione che come risultato) quanto hanno fatto intravedere nelle prime due uscite stagionali.

Il Mantova, in particolare, ha messo in difficoltà il Padova nel turno inaugurale e poi ha vinto con autorità in casa dell’Arzignano, scatenando grande entusiasmo, ma mister Davide Possanzini frena ed avverte i suoi: "Siamo sulla buona strada – spiega l’allenatore virgiliano – ci sono comunque ampi margini di miglioramento. La partita con la Pro Sesto sarà tosta".

Sul fronte milanese la parola d’ordine è confermare la prestazione vincente e convincente con il Fiorenzuola che ha cancellato la falsa partenza messa in mostra in casa della Pergolettese: "Arriviamo a questo appuntamento ben preparati – sottolinea il tecnico biancoazzurro Francesco Parravicini – abbiamo alle spalle una settimana di lavoro durante la quale la squadra si è allenata al meglio".

Luca Marinoni