Manuela Maceratesi e ‘L’origine dello stoccafisso sulle tavole italiane’

Primo appuntamento ad Ancona con la serie di incontri dedicati al piatto tipico della tradizione culinaria cittadina, lo stoccafisso. L’iniziativa è organizzata dall’Accademia dello Stoccafisso all’anconitana, fondata a Portonovo nel 1997, ed ha il patrocinio del Comune. Si inizia questo pomeriggio (ore 17.30) nella sede operativa dell’associazione, ubicata in via Tavernelle 122. A dare il via alla serie di momenti di apprendimento sarà Manuela Maceratesi, relatrice dell’incontro che ha come titolo ‘L’origine dello stoccafisso sulle tavole italiane’. La Maceratesi fa parte del consiglio direttivo dell’Accademia, e racconterà la storia dell’arrivo di questa autentica prelibatezza nel nostro Paese. Il secondo evento, ‘Raccontaci – Lo stoccafisso d’altri tempi’ si terrà giovedì 20 e proporrà aio partecipanti una serie di testimonianze video a cura di Fabio Manini e Cassandra Mengarelli, altro membro del consiglio direttivo. In occasione del terzo appuntamento, giovedì 6 marzo, Gianluca De Grandis relazionerà sul tema ‘In principio era il merluzzo’. Infine, giovedì 20 marzo, il ciclo di incontri si concluderà con Mauro Tiriduzzi, chiamato a proporre un focus sui valori nutrizionali dello stoccafisso. Ogni appuntamento sarà introdotto dal Dottor Pericle Truja, Presidente dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana.