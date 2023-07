Manutenzione delle strade: ecco un milione

La giunta ha stanziato quasi un milione di euro per la manutenzione delle tante strade e marciapiedi dissestati in città e ora sono arrivati 62.500 euro di contributi statali per la stessa causa. In particolare per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi ed arredo urbano, i quali saranno eseguiti subito dopo la pausa di Ferragosto.

"Risorse che – spiega la giunta Fiordelmondo – saranno destinate a tre interventi: il primo riguarda la parte iniziale di viale Puccini, all’altezza della farmacia, dove sono presenti pericolosi avvallamenti. Qui, con 38.300 euro, si procederà al rifacimento di parte del sottofondo al fine di migliorare la capacità di carico della sede stradale, anche in corrispondenza di vecchi scavi eseguiti dai gestori dei sottoservizi dove si sono manifestati i maggiori cedimenti".

Ma non è tutto perché si procederà poi al rifacimento del tappeto d’asfalto, "stavolta a cura e spese – spiegano dall’amministrazione comunale – della ditta a cui era stato affidato il precedente appalto e i cui lavori sono stati contestati dal Comune". "Con la restante parte del finanziamento, pari a 24.200 euro – aggiungono dalla giunta – si interverrà per sistemare i marciapiedi sia di via Gramsci dall’incrocio tra via Rossini e quello con via Rinaldi, sia di quest’ultima strada, nel tratto compreso tra via Gramsci e viale papa Giovanni XXIII". Zona già interessata dagli interventi per la realizzazione della zona 30. Una parte residuale delle risorse statali saranno utilizzate anche per "realizzare un camminamento pedonale in località Minonna".

"I lavori prenderanno il via entro il prossimo mese di agosto – aggiungono dall’amministrazione comunale –. Si tratta di piccoli interventi, in attesa che venga completato il progetto di manutenzione stradale rispetto al quale sono previsti 800mila euro e che interesserà diversi quartieri. A ciò, si ricorda, vanno aggiunti altri 190mila euro per la manutenzione del fondo stradale di alcune rotatorie che presentano avvallamenti per il continuo transito di mezzi pesanti". Di recente sono stati eseguiti lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni percorsi Piedibus utilizzati dagli alunni delle primarie nel tragitto casa-scuola e scuola-casa. Un intervento questo finanziato con 105mila euro e relativo ai percorsi a servizio delle primarie Conti, Cappannini, Collodi, Garibaldi, Martiri della Libertà e Mazzini.

Sara Ferreri