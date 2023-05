"Manutenzione strade e restyling con l’avanzo di amministrazione"

Grazie all’avanzo di amministrazione la giunta Grillini mette a punto interventi di manutenzione stradale e riqualificazione. "Il 2022 – spiega Adele Berionni, capogruppo di maggioranza Lista CambiaMenti – si è chiuso con un risultato di amministrazione di 3 milioni e 379mila euro che al netto degli accantonamenti, dei vincoli e della parte destinata agli investimenti, porta un avanzo libero di amministrazione di oltre 500mila euro. Il nostro Comune non è considerabile strutturalmente deficitario. E si tratta di una bella soddisfazione. Inoltre, non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e non sono stati accesi nuovi mutui da parte di questa amministrazione. Sul fronte del contrasto all’evasione fiscale grazie al costante e meritevole impegno degli uffici comunali preposti, abbiamo avuto un aumento degli accertamenti di quasi il 60% dei tributi dovuti, con un maggiore incasso per il 47%". "Grazie alla proroga della sospensione del pagamento dei mutui per i Comuni del cratere – aggiunge l’assessore – possiamo contare su 400mila euro che saranno investiti nel nostro territorio. A questi fondi va aggiunto l’avanzo pari a 533mila euro: saranno investiti prioritariamente nella gestione e manutenzione di strade e marciapiedi, nella manutenzione dei giardini pubblici, interventi nel centro storico, interventi nei servizi sociali, interventi alle associazioni, per l’acquisto di un automezzo per la protezione civile. Stanziati anche fondi per nuovi progetti locali (la realizzazione di nuovi impianti sportivi, la realizzazione di una vigna urbana) e stanziati fondi specifici per cultura e turismo".