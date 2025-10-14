Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

14 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Manutenzioni al via in vari cimiteri

In arrivo interventi di manutenzione nei cimiteri comunali. "Il decoro dei cimiteri – rimarca il sindaco Daniela Ghergo - è una forma di rispetto per i defunti e le loro famiglie". In particolare è stato approvato il progetto di fattibilità per una serie di lavori di manutenzione ordinaria che interesseranno i cimiteri di Albacina, Campodonico, Rucce e Santa Maria, insieme al recupero della pensilina dell’autobus di Argignano. "Si tratta – spiegano dal Comune - di interventi diffusi ma urgenti, nati dall’esigenza di ripristinare il decoro e la piena funzionalità di strutture che, nel tempo, hanno subito deterioramenti". Ad Albacina saranno rifatte la copertura nel blocco ovest e le parti in calcestruzzo ammalorate. A Campodonico verrà rinnovata la pavimentazione e posato un nuovo canale di gronda. Nel cimitero di Rucce si interverrà sulla copertura della cappellina e sulla tinteggiatura interna, mentre a Santa Maria, nel cimitero comunale, saranno eseguiti lavori di rifacimento della guaina impermeabilizzante e dell’intonaco nei reparti più danneggiati, con il ripristino dei cornicioni e la protezione delle strutture in cemento armato. La pensilina di Argignano, oggi interdetta, "sarà recuperata e resa nuovamente utilizzabile". Per un investimento totale di 41.500 euro. Durata stimata "circa due mesi".

