Manutenzioni, è scontro sui fondi in bilancio

La prima variazione di bilancio del 2025, che ammonta a oltre tre milioni di euro, è stata appena approvata dal Consiglio comunale di Fabriano e già sorgono polemiche. "Il sindaco cerca goffamente di attribuirsi meriti che non competono né a se stessa né all’operato fallimentare su tutti i fronti della giunta che presiede – dice il consigliere di FdI Danilo Silvi -. Si parla dei fondi per circa tre milioni di euro destinati alla manutenzione di edifici, alla messa in sicurezza e alla risoluzione di criticità dovute all’alluvione del 2022 ma si tralascia attentamente di dire che la maggior parte di tali fondi sono stati anticipati al Comune da parte della Regione Marche in sinergia con il Governo nazionale presieduto da Giorgia Meloni. Dopo circa due giorni dalla richiesta effettuata dal Comune al governatore Acquaroli infatti, come evidenziato da un puntuale articolo del Consigliere regionale Mirella Battistoni, in cui si può leggere un elenco dettagliato degli importi stanziati opera per opera, l’importo è stato prontamente erogato al Comune".

Compatto replicano Andrea Anibaldi, capogruppo Rinasci Fabriano, Paolo Paladini del Pd e Riccardo Ragni (Progetto Fabriano): "Durante la discussione in consiglio comunale, gli assessori Marcolini e Vergnetta hanno ripetutamente ricordato che tali fondi provenivano dalla Regione (e quindi dal governo centrale). Parliamo di una giunta regionale che, a fronte della miseria di 500mila euro stanziati per il Palaguerrieri (somma che copre nemmeno un decimo dell’intero importo necessario per la ristrutturazione dell’impianto) negli anni scorsi ha destinato tre milioni di euro per un palas, quello di Montegranaro, tutt’altro che inagibile (come il nostro). Vogliamo parlare poi dello "zero" stanziato dalla medesima giunta Acquaroli per contribuire alla manutenzione degli oltre 400 chilometri di strade di competenza del nostro Comune?".

Fabriano civica e Coalizione democratica Fabriano aggiungono: "Per quel che riguarda i tagli che il Governo Meloni ha riservato agli Enti locali con le leggi di bilancio che ha finora approvato, l’Anci ha stimato una stretta dell’ordine di 4,5 miliardi che colpisce in particolare la spesa corrente, quella attraverso cui si pagano le bollette, il personale, i servizi sociali, scolastici e le attività culturali, ma non ha risparmiato neanche quella per investimenti. Per Fabriano tutto ciò significa che per il solo 2025 il Comune subirà una riduzione del Fondo per l’equità dei servizi di 43mila e 151 euro e del Fondo di solidarietà di 71mila e 215 euro e dovrà accantonare un contributo alla finanza pubblica di 71mila e 739 euro. A queste voci si sommano, poi, i tagli dovuti alla legge di bilancio del 2024 che per il 2025 valgono 107mila e 829 euro e proseguiranno fino al 2028".