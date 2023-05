Manutenzioni, ecco i lavori in diverse zone

Stanno procedendo i lavori di manutenzione e di riqualificazione della zona di Piazzale Camerino. Gli interventi, seguiti dall’assessorato alle Manutenzioni e dal servizio Magazzino comunale, hanno finora interessato diverse vie e piazze. La piazzetta di via Fabriano, rovinata dalle radici, è stata completamente riqualificata, con nuovi sottoservizi, nuove aiuole e piantumazioni. Sono anche quasi terminati i lavori per il nuovo asfalto (entro fine mese la fase finale della posa del tappetino). Anche la rotatoria di piazzale Camerino è stata riqualificata con nuove aiuole e piantumazioni ed è stato leggermente ampliato il parcheggio esistente. Ora si interverrà per razionalizzare le aree di sosta e l’area dei cassonetti con nuovo asfalto.

Lunedì 15 maggio cominceranno i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di via Cristoforo Colombo, fino a via Ascoli Piceno. Il trasporto pubblico, anche se con alcune deviazioni (su via della Marina, via Montagnola, via Torresi), garantirà comunque il servizio per la zona interessata dai lavori.