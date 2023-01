Manutenzioni, partiti i lavori per i marciapiedi di viale Verdi

Tante nell’ultimo periodo le richieste per una maggiore manutenzione delle strade e dei marciapiedi. La giunta Fiordelmondo ha annunciato di lavorare per una più efficace comunicazione tra cittadini e uffici preposti e intanto calendarizza gli interventi. Ieri mattina, placatasi la pioggia, si è iniziato lungo viale Verdi, all’altezza dello stadio. "Continuano – spiegano dall’amministrazione comunale - gli interventi di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi, nell’ambito di un appalto che riguarda un po’ tutti i quartieri della città. Questa mattina (ieri, ndr) hanno preso il via i lavori di rifacimento del marciapiede di viale Verdi, lato giardini e stadio, fino all’incrocio con via San Francesco. Gli operai stanno procedendo alla rimozione dell’asfalto ormai deteriorato, per poi livellare il piano pedonale e distendere un nuovo manto. Previsto, nell’ambito del cantiere, l’abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità del passaggio pedonale". Particolarmente apprezzati dai cittadini gli attraversamenti pedonali illuminati che la vecchia giunta ha iniziato a inserire nelle zone più ‘pericolose’.

sa. fe.