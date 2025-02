Mappatura della vegetazione: monitorare gli habitat di prateria

Oggi dalle 17.30 presso la sala convegni (piano terra) del Parco del Conero si terrà il sesto incontro del secondo ciclo formativo nell’ambito del progetto Seeds&Bees, sostenuto da Fondazione Cariverona attraverso il bando Habitat realizzato dall’Ente Parco del Conero in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, Orto Botanico Selva di Gallignano, l’Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli Stracca Angelini, l’Associazione Arci ProPolis Aps, Clorofilla.

Il titolo del corso di formazione è: "Mappatura diacronica della vegetazione: monitorare gli habitat di prateria (e non solo)". Grazie alle immagini satellitari, alle indagini di campo e alle tecniche di machine learning, possiamo osservare come cambiano la vegetazione e gli habitat nel tempo, quasi come con una ‘macchina del tempo’ ecologica. Questo ci aiuta a mappare con precisione il territorio, supportando la gestione ambientale e la conservazione della biodiversità.

La lezione sarà tenuta da Simone Pesaresi, botanico ambientale dell’Università Politecnica delle Marche e si potrà seguirla sia in presenza che in videoconferenza richiedendo di ricevere il link inviando una e-mail a l.lucchetti@pm.univpm.it

Il progetto Seeds&Bees è destinato ad incrementare e migliorare gli habitat per gli impollinatori e la biodiversità attraverso la selezione di semi di piante autoctone.