"Mappe" e il futuro di Marzocca: la rigenerazione urbana nasce qui

Teatro, cinema e luogo di aggregazione socio-culturale. Il Centro Sociale Adriatico di Marzocca è da decenni un riferimento per la comunità. Lo è stato anche per Marzocca Re-Lab, uno dei 43 progetti vincitori di Creative Living Lab – costruire spazi di prossimità per progetti di rigenerazione urbana, promosso dal Ministero della Cultura, legato a progetti multidisciplinari e di innovazione sociale. Selezionato tra oltre 1500 proposte, Marzocca Re-Lab è stato concepito e realizzato dall’Associazione Demanio Marittimo.KM-278, in collaborazione con il Comune di Senigallia e l’Università di Camerino – SAAD Scuola di Ateneo Architettura e Design di Ascoli, guidato da Cristiana Colli (responsabile scientifico) e Pippo Ciorra, esperto di rigenerazione urbana.

Il Centro per nove mesi ha ospitato workshop e incontri utili per riflettere sulle vocazioni di sviluppo di Marzocca, tra servizi, accoglienza turistica, terziario avanzato, eventi e attività culturali. E’ qui che domani (ore 18) sarà presentata la rivista Mappe, edita dal Gruppo Gagliardini di Monteroberto. La sala accoglierà ospiti e promotori, advisor studenti e tutor, in uno spazio aperto, performativo, senza gerarchie. Sarà il momento della restituzione e del dialogo con le comunità che si sono incrociate e della esposizione di progetti, studi, residenze d’artista, video installazioni. L’insieme è un patrimonio condiviso di indicazioni e possibilità per stakeholder, Istituzioni e altri operatori sulle possibili vocazioni emergenti, e sulle relative strategie di sviluppo a traino culturale. Marzocca si colloca tra la dimensione costiera, i fasci infrastrutturali e la prima collina. E’ intessuta di microimprese legate al turismo, ai servizi e ai commerci, e posizionata tra le linee parallele di A14, SS16, ferrovia e lungomare. Consumata da un lento declino della qualità turistica e sociale e da una simmetrica crescita della condizione di periferia urbana, Marzocca è oggi lo sfondo perfetto entro cui sviluppare strategie esemplari e ripetibili di integrazione spaziale e temporale delle varie comunità locali e stagionali. Vittorio Gagliardini, editore di Mappe, sottolinea che "nella nostra esperienza ultraventennale con la rivista siamo stati ovunque l’architettura e il progetto contemporaneo assumevano un ruolo centrale per le persone, lo sviluppo culturale, la competitività territoriale. Marzocca rappresenta per noi una centralità che comprende ma supera il progetto Demanio".