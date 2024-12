"Maratona a rilento" per l’ospedale Salesi

Anche quest’anno per il quinto consecutivo ecco la "maratona a rilento", nata con l’obiettivo di "regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale Salesi di Ancona". "Ogni anno - spiega l’ideatrice Francesca Garaffa, origini catanesi, ma fabrianese d’adozione - evito di fare regali inutili e cerco di risparmiare il più possibile per poter comprare i regali. Quest’anno ho voluto invitare il sindaco Daniela Ghergo per farle provare l’emozione meravigliosa nel vedere i sorrisi sul volto dei piccoli pazienti nel momento in cui ricevono i regali. Voglio ringraziare di cuore il sindaco per aver accettato l’invito di consegnare i regali ai 30 piccoli pazienti e ringrazio di cuore anche il negozio Casabella di Mauro Bartolozzi che da cinque anni si mette sempre a mia disposizione per la ricerca di tutti i regali e contribuendo ad aiutarmi a regalare sorrisi ai piccoli pazienti. La maratona a rilento - aggiunge - è nata il 6 dicembre del 2019 e continua ad andare avanti perché voglio mantenere la mia promessa di regalare sorrisi ai piccoli pazienti del Salesi. Il 6 dicembre è San Nicola che donava ai bambini e ho voluto scegliere quella data per donare sorrisi al Salesi dove da piccola anch’io sono stata ricoverata per i miei problemi di salute".

sa. fe.