Maratona con il festival "Spop": sul palco da Truppi a Colombre

Sarà Giovanni Truppi, una delle personalità più eclettiche della musica indipendente italiana, a chiudere il festival diffuso "Spop – tutta l’altra musica" di Jesi. Oggi (dalle ore 19) in piazza Colocci a Jesi si potranno ascoltare alcune delle voci più interessanti del panorama cantautorale nostrano: Maria Antonietta, Colombre, Giacomo Toni e appunto Truppi, che si esibirà in versione voce e chitarra, proponendo i brani del suo ultimo album "Infinite possibilità per esseri finiti", un disco che riesce a rispecchiare lo spirito del nostro tempo, navigando tra emozioni e riflessioni profonde su tematiche come il privilegio, la comunità e le trasformazioni urbane.

Ad aprire la serata sarà Giacomo Toni, autore, compositore, pianista e cantante fuori dagli schemi, capace di mescolare ironia, surrealismo e una dose di umorismo pungente nei suoi testi. Il suo stile, che lui stesso chiama PianoPunk, è una sintesi ‘sgarbata’ e diretta di tecnica jazzistica e irriverenza rock. Il suo ultimo album è ‘Ballate di Ferro’. Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta, è una voce delicata e potente che ha fatto del cantautorato indie un rifugio sicuro per chi ama le emozioni autentiche. Nata a Pesaro nel 1987, nei suoi lavori esplora il mondo della creatività femminile. L’artista ha scritto anche un libro di poesie e racconti, ‘Sette ragazze imperdonabili’, pubblicato da Rizzoli, ed ha raccontato il mondo dell’arte sacra come conduttrice della serie Sky ‘Sacra bellezza - Storie di santi e reliquie’. Nel 2020 ha portato la sua dolcezza e intensità sul palco del Festival di Sanremo, esibendosi in un emozionante duetto con Levante e Francesca Michielin. Colombre, pseudonimo di Giovanni Imparato, è un talento poliedrico che racconta mondi sospesi tra sogno e realtà. Nato a Senigallia, il suo primo album ‘Pulviscolo’ (2017) lo vede suonare in oltre novanta concerti, condividendo il palco con icone come De Gregori e Le Luci della Centrale Elettrica. Nel 2019, è Calcutta a chiamarlo nel tour di ‘Evergreen’, affidandogli la chitarra e un ruolo di spicco nella sua band. Poi arriva nel 2020 l’album ‘Corallo’, seguito nel 2023 da ‘Adriatico’. Ha co-prodotto anche alcuni lavori di Maria Antonietta.