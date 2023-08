Maratona di eventi Tra musica e teatro

Proseguono anche a Ferragosto gli appuntamenti per intrattenere turisti e residenti. Prosegue fino a domani "Destate la Festa", evento promosso dalla Pastorale giovanile di Senigallia in collaborazione col Comune, che propone appuntamenti di musica, spettacolo, cultura con stand gastronomici dalle 21 in piazza Garibaldi. Stasera il momento di riflessione è con "Il tempo per guarire", incontro con Silvio Cattarina e don Marco Pozza mentre domani ci sarà "Vienimi a salvare", spettacolo a cura dei ragazzi di Destatelafesta. Oggi, alla Rotonda a mare alle 21.30 "L’Estetica dell’Effimero" propone la rievocazione storica "Della Rovere, la Signoria sul mare" mentre al porto in piazzale Rosi della 16 alle 24 ci sarà la "Cena sotto le stelle". Il 16 per gli amanti della musica alle 21 nel cortile del Palazzetto Baviera in piazza del Duca si esibirà in concerto il "Duo Cardueles", due giovani musicisti senigalliesi, Letizia Cerasa all’arpa e Gioele Bellagamba al violino con il concerto "Compositori di Storie". Il 17 alle 21.30 nella chiesa del Porto torna il festival organistico Internazionale "Città di Senigallia".