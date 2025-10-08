Maratona in rosa, pedalati 1400 chilometri

L’uno accanto all’altra, in nome della salute al femminile. Per sensibilizzare la comunità, e percorrendo, nell’arco di 24 ore da sabato a domenica scorsi, oltre 1400 chilometri (1406, per l’esattezza). È una metafora dello sforzo condiviso, della fatica e dell’impegno che servono per arrivare in cima alle salite più ripide, superando insidie e pericoli che s’incontrano lungo il percorso: la vita. Ma è stato, soprattutto, l’obiettivo traguardato dalla ‘Maratona in rosa’, promossa in centro a Falconara da un nugolo di associazioni del Terzo settore, in campo per la prevenzione. Quella stessa prevenzione del tumore al seno che, grazie alla collaborazione dei medici della Breast Unit dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, ha permesso a più di 250 donne (253, nel dettaglio) di sottoporsi a uno screening gratuito.

L’evento sociale ha visto schierata la Lilt, la Lega italiana per la lotto contro i tumori, rappresentata dall’ex presidente regionale Rosa Brunori e dal segretario di Ancona Dario Arcagni, il Gruppo amici per lo sport del presidente Tarcisio Pacetti, le dragonesse di ’A Dragon for life’ e la sezione di Falconara della Lega navale italiana del presidente Daniele Montali – visibilmente emozionato per la riuscita della manifestazione – l’associazione ’Noi come prima’ di Castelferretti, con Erika Sienkiel.

Il team di specialisti della Breast Unit dell’ospedale di Torrette, invece, è stato coordinato dalla professoressa Rossana Berardi, e guidato dal dottor Enrico Lenti, direttore facente funzioni della Chirurgia senologica dell’Aoum, che ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa. Con loro professionisti di comprovata esperienza, come Eleonora Arena, Gabriele Bianchelli (già direttore della Chirurgia senologica dell’Aoum, oggi in pensione, ma ugualmente presente per portare un contributo), Francesco Braccioni, Claudia Cappelletti, Maria Cristina Carrara, Francesca Cucciarelli, Paolo Diamantini, Federica Dubini, Marco Gentili, Mirco Pistelli, Martina Stramigioli e Claudio Ventura.

Dall’assessore Elisa Penna – intervenuta con il sindaco Stefania Signorini e la giunta all’apertura dell’evento, ma anche alla chiusura portando i saluti dell’amministrazione – i ringraziamenti a professionisti e volontari che "hanno reso possibili questi appuntamenti così importanti per il benessere della comunità". Sabato, in particolare, sono stati accolti Margherita Mazzantini, pluricampionessa del mondo di pallavolo per trapiantati, e Luca Savoiardi, presidente del Comitato italiano paralimpico Marche. ’Dal parquet’ alla piazza, presenti pure le calciatrici dell’Okasa Falconara, tra le quali capitan Erika Ferrara e la vice Isa Pereira.

Giacomo Giampieri