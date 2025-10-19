Maratona musicale di giovani talenti marchigiani con AdMed

La lunga edizione 2025 di ‘Adriatico Mediterraneo’ prosegue a ottobre con iniziative volte alla valorizzazione dei giovani talenti del territorio e alla diffusione della musica come momento di condivisione e supporto per chi vive situazione di difficoltà. Supporto dei giovani musicisti marchigiani e commistione tra diversi linguaggi musicali sono alla base dell’evento che si terrà oggi (ore 10) al The Mole, il bistrot e caffè letterario della Mole di Ancona, in collaborazione con Cantieri Musicali e ‘Green Loop Festival’.

AdMed proporrà quattro interventi musicali di talentuosi ragazzi del territorio, che si intrecceranno con il convegno sulle energie rinnovabili del ‘Green Loop Festival’. Si esibiranno il duo Donnini-Console con un viaggio sulle musiche tradizionali europee (irlandesi, francesi, iberiche, balcaniche) e italiane (saltarelli, pizziche, occitane); i chitarristi classici Gianmarco D’Emilio e Giacomo Arcangeli, due talentuosi allievi del conservatorio Rossini di Pesaro che proporranno pagine tratte dal repertorio per chitarra classica in bilico tra colto e popolare, e il chitarrista e cantautore Alessandro Baro, la cui ricerca musicale è volta a ritrovare le radici della musica folk con l’utilizzo della chitarra sia come strumento melodico sia a percussione, e con l’utilizzo di live electronics. Ingresso gratuito. Colazioni e brunch curate da The Mole.