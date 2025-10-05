Maratona rosa, 24 ore no stop di pedalate

È scattata ieri la pedalata di 24 ore, che proseguirà fino alle 17 odierne in piazza Mazzini, in nome della salute al femminile.Una delle iniziative che rientra tra quelle della ‘Maratona in rosa’, che prevede anche visite senologiche gratuite, organizzata dalla Lilt di Ancona – la sezione dorica della Lega italiana per la lotta contro i tumori – in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Falconara, con le sue dragonesse ’A dragon for life’, il Gruppo amici per lo sport e l’associazione ’Noi come prima’.

Per celebrare il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione contro il tumore alla mammella, con la collaborazione del Comune di Falconara, tra ieri e oggi sono in programma screening senologici gratuiti, che saranno eseguiti all’interno del Centro Pergoli, in piazza Mazzini, in spazi allestiti e a cura di medici specialisti della Breast Unit dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, coordinata dalla professoressa Rossana Berardi e dall’equipe del dottor Enrico Lenti, direttore della Chirurgia senologica.Le prenotazioni sono andate pressoché sold-out nell’arco di poche ore. Oggi ci si potrà sottoporre alle visite dalle 9 alle 13. L’età minima per accedere allo screening è 18 anni. L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere una corretta prevenzione e offrire un servizio concreto per anticipare l’eventuale individuazione di condizioni cliniche impreviste. D’altronde la prevenzione è un atto di vero amore verso sé stessi.

Come si diceva, è partita ieri anche la 24 ore no stop su bici statiche, collegate a un sistema che, grazie all’energia prodotta dalla pedalata, alimenterà un tabellone dove saranno visibili tempo, velocità e chilometri percorsi dal ’collettivo di pedalatori’ cimentatisi nell’impresa.Tutto questo per dare una rappresentazione dello sforzo che a volte occorre fare per superare i momenti complessi della malattia, ma anche dell’energia che, grazie all’aiuto di tanti, si può trovare in se stessi per arrivare lontano e superare ogni limite.Oggi alle 17 lo stop alle pedalate, poi la presentazione dei risultati. Alle 19 di ieri, in appena due ore, già raggiunti i 100 chilometri: l’obiettivo complessivo è chiudere a 500 chilometri. Tanti gli ospiti intervenuti ieri pomeriggio, tra i quali Margherita Mazzantini della Nazionale Italiana Trapiantati di Pallavolo e consigliere nazionale di Aned, Luca Savoiardi, presidente del Cip Marche e del Panathlon Ancona, le calciatrici dell’Okasa Falconara, il gruppo di bikers Lupi Maris Free Chapter, oltre ai rappresentanti delle associazioni che hanno organizzato l’evento e alle autorità comunali.

Parallelamente alla Maratona in rosa, il Centro Pergoli sarà illuminato di rosa in orario serale, nell’ambito della campagna ‘Ottobre rosa’, per sensibilizzare sul tumore al seno e promuovere e diffondere la cultura della prevenzione.

Giacomo Giampieri