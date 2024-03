Maratti, svelato il capolavoro. Comitato per le celebrazioni

Lascia senza fiato il magnifico dipinto olio su tela "Flora con erma di Apollo", attribuibile a Carlo Maratti, pittore celebre nato a Camerano il 15 maggio 1625 e morto a Roma nel 1713. L’opera andrà a far parte del patrimonio artistico del Comune di e, nei prossimi giorni, potrà essere ammirata nella chiesa di San Francesco luogo in cui ieri è avvenuta la presentazione, propedeutica al quarto centenario della nascita del grande pittore che sarà celebrato nel 2025 dalla Regione e dai tre Comuni di Ascoli Piceno, Camerano e Ancona che inseriranno il famoso artista marchigiano tra le proprie iniziative. Maratti (o Maratta) fu una figura centrale della pittura romana e italiana della seconda metà del Seicento, durante la vita fu celebrato come il massimo pittore del suo tempo. La pittura romana tra Seicento e Settecento era dominata dal contrasto tra Classicismo e Barocco e Maratti riuscì nel difficile compito di conciliare le due opposte tendenze, partendo dal classicismo di Raffaello e accogliendovi un barocco privo di eccessi retorici.

Il dipinto appartiene sicuramente alla scuola marattiana, come dimostrato dallo "Studio per la donna" conservato a Madrid nella Real Academia de Bellas Artes San Fernando. Un quadro intrigante che sarà oggetto di studio e approfondimento dagli esperti nei prossimi mesi.

"Sono orgoglioso di presentare un’opera così bella che arricchirà il patrimonio artistico e culturale della nostra città. Un’azione che è da vedersi come propedeutica alle grandi celebrazioni che riguarderanno l’illustre artista cameranese nel 2025", ha detto il sindaco Oriano Mercante. "La Regione – ha sottolineato Chiara Biondi, assessore regionale alla Valorizzazione dei beni culturali – crede fortemente nelle celebrazioni dei personaggi illustri marchigiani. Non è stato solamente uno dei grandi maestri del Barocco, ma anche uno dei massimi esponenti della pittura marchigiana nell’età moderna. Per tali ragioni la Regione ha aderito al costituendo Comitato nazionale per le celebrazioni del quarto centenario assieme ai Comuni di Camerano, Ancona ed Ascoli Piceno che caratterizzeranno il calendario culturale regionale del prossimo anno".

Presenti Stefano Papetti, curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno, Barbara Mori, assessore a Turismo e Cultura, Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, già Professore Ordinario di Storia dell’Arte moderna all’Università degli Studi di Roma, e Luigi Gallo, direttore della Galleria nazionale delle Marche.- "Francesco Podesti" di Ancona.

Silvia Santini