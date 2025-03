Marcelli, addio al ponte dell’ex. Santa Cristiana: via alla demolizione

Da lunedì inizieranno i lavori di abbattimento del ponte sulla Litoranea a Marcelli, il "famoso" passaggio che collega la spiaggia a quello che era il Santa Cristiana. Un simbolo per intere generazioni e che scomparirà dallo skyline numanese. Le attività di demolizione verranno effettuate in orario serale per non interferire con la viabilità, seppur prima dell’affollatissima stagione estiva. Così voleva il progetto nel nuovo complesso residenziale, il Costa Conero, sorto appunto sulle ceneri del Santa Cristiana.

Sono tuttora in vendita gli appartamenti di varie dimensioni e i villini indipendenti, forniti di giardino privato e terrazze vista mare. E’ stato realizzato dalla società 24immobiliare spa, con sede a Perugia, composta da soci imprenditori dell’ascolano. Un progetto "green" sia per l’impiego di specifiche tecniche costruttive e l’utilizzo di materiali innovativi, quanto per l’importanza che sarà assicurata all’impronta ambientale degli edifici immersi nel verde. Quello "vincente" è stato il settimo tentativo d’asta. Il prezzo di partenza era fissato in 22 milioni e 500mila euro, poi è stato abbassato a 16 milioni e 900mila euro fino ad arrivare a meno della metà della base iniziale. Dietro quel complesso ci sono i ricordi di una generazione.