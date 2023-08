Marcelli balla coi dj E a Sirolo va in scena il coro ’Grilli’

Domani nei due cuori pulsanti dell’estate di Numana risuoneranno canzoni da ascoltare e da ballare. Sulla spiaggia di Marcelli, in piazza Miramare (ore 21.30), ‘Non solo 90’ Music & Show’, con i dj Patani, Sturari, Nocelli e Gigli. E in piazza del Santuario ‘Come to the music’ (ore 21.30), che vedrà il coro ‘Andrea Grilli’ di Sirolo interpretare brani italiani e non in versione pop rock e disco dance.