A Marcelli (Numana) si stacca un pezzo dal palco e ferisce un uomo

Numana, 20 agosto 2023 – Soccorso a Marcelli di Numana stasera, dove stava avvenendo l'installazione di un palco per uno spettacolo musicale. Il traliccio per sostenere luci e altre attrezzature montato sopra ad uno schermo gigante, a seguito di una improvvisa folata di vento, è caduto colpendo un uomo che si trovava seduto sul muretto che divide la piazzetta dalla spiaggia, facendolo poi sbalzare per circa tre metri , a terra. Caos con gente che si è poi posizionata attorno al ferito.

È stato poi un ispettore della questura di Ancona in quel momento fuori servizio ad andare verso l'uomo e ad allontanare con non poca fatica il capannello che si era venuto a creare indicando di spostarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Numana e la Croce Bianca. L'uomo rimasto colpito, una volta trattato sul posto, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono state fortunatamente giudicate gravi.