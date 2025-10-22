Marcello Bedeschi: "Sempre con lui. Come un padre"

Marcello Bedeschi, membro di presidenza dell’Anci, delle Commissioni Giovani della Cei, del Pontificio Consiglio dei Laici, nominato per 4 mandati quinquennali da Giovanni Paolo II, uno da Benedetto XVI ed uno da Papa Francesco, nel 1991 è stato nominato presidente della Fondazione vaticana "Gioventù-Chiesa-Speranza" divenuta nel 2006 "Fondazione Giovanni Paolo II", creata per coadiuvare l’organizzazione delle Giornate Mondiali della Gioventù, fondatore con Alfredo Trifogli dell’Anci Marche, vicino a Menichelli sino ai suoi ultimi giorni.

Bedeschi lei ha avuto modo di stare accanto a Menichelli sin dal primo giorno in cui giunse ad Ancona. Com’era il suo modo di fare?

"Veramente conoscevo don Edoardo sin dagli anni ’70 quando era segretario del cardinale Achille Silvestrini. Con il prof Valerio Volpini, allora direttore dell’Osservatore Romano eravamo conosciti come i ’marchigiani’. Teneva molto alla sua marchigianità mai superba, portatrice di valori cristiani autentici, accogliente, rivolto ai bisogni dei poveri, dedito all’assistenza dei giovani sposi. La pastorale giovanile era il suo pane quotidiano".

Spesso andavate a Roma insieme. Di cosa parlavate durante il viaggio?

"Viaggi notturni pieni di bellissimi colloqui: sulla necessità di fornire sempre una valutazione ‘cristiana’ sulle scelte politiche. Era innamorato delle testimonianze di La Pira, Bachelet, Luzzati, Moro, Tina Anselmi".

Cose le disse quando Papa Francesco decise di farlo cardinale?

"Avevo saputo attraverso canali marchigiani di Radio Vaticana, in anticipo della probabile nomina, quindi non appena Papa Francesco pronunciò il suo nome lo chiamai al telefono. Lui mi rispose dicendo ‘non dire stupidaggini. Lasciami stare perché sto preparando una omelia’ e attaccò la cornetta. Quando accertò che era vero, mi volle sempre vicino a lui e compresi che era una grazia che gli permetteva di operare con più autorità nell’aiutare le coppie, gli anziani, gli ammalati, le situazioni più bisognose. In questa veste si spese anche per dare un senso all’opera degli amministratori comunali".

Che cosa era la Chiesa per lui? "Era veramente la sua sposa. Il suo riferimento di cui conosceva i limiti perché composta da uomini, ma luogo fondamentale per praticare la misericordia e il perdono".

I temi che don Edo amava di più?

"Quelli di carattere pastorale legati alla politica, al lavoro, alla sanità. Soffriva nel vedere come erano trattati gli immigrati e sono memorabili le sue omelie in loro difesa. Sono tanti le azione da lui fatte, di cui sono testimone, per aiutare specie i minori non accompagnati".

Lei come lo ricorderà?

"Come amico, come fratello, sopratutto come padre".

Claudio Desideri