Marche, allarme del procuratore: "C’è un’emergenza femminicidi. Qui resiste mentalità padronale"

Nelle Marche è emergenza femminicidi e sono in aumento i reati riconducibili alla violenza di genere. "C’è qualcosa che a livello di prevenzione non funziona, non riusciamo a estirpare una mentalità padronale che contamina anche i giovani. C’è questa mentalità per cui la donna deve sempre rendere conto all’uomo e il fidanzamento deve essere sempre un legame eterno che solo lui può sciogliere". Parla così Roberto Rossi, procuratore generale per la Corte d’Appello di Ancona, che alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario delle Marche (in programma domani alla Mole Vanvitelliana di Ancona), ha reso noto uno dei dati più preoccupanti del codice rosso, la legge che ha rafforzato la tutela per chi subisce violenze, maltrattamenti e atti persecutori. Rispetto al 2023, con sette femminicidi, le donne morte per mano di un uomo sono state dieci, se si tiene in considerazione l’anno solare 2024, e nove se si considera l’anno giudiziario, che comprende il periodo da maggio 2023 a giugno dell’anno scorso.

"Un dato che stona in una regione che ha qualità di vita elevata – osserva il procuratore –. Una regione colta, ma non riusciamo a invertire la rotta nonostante un’intensa attività di contrasto di procure e forze dell’ordine". Quanto alla violenza di genere, in aumento anche stalking e i maltrattamenti in famiglia. "Non sempre il freno delle misure come il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico funziona – insiste Rossi –. Non è semplice valutare quando la violenza è contenuta, spesso non c’è nemmeno la consapevolezza nella donna. È difficile capire quando la misura è efficace e non si può intervenire sempre con il carcere". Nel distretto di Ancona le denunce per casi riconducibili a violenze di genere sono in aumento e passano da 424 del 2023 a 484 del 2024. Sessanta in più. Diminuiscono i casi di violenza sessuale. "In generale la situazione dei reati complessivi non è drammatica – sottolinea il procuratore –, non ci sono picchi particolari di fenomeni criminali, non ci sono rapine a portavalori, quartieri dove non si può entrare, la vera emergenza sono i femmincidi". Sul pericolo delle infiltrazioni mafiose, "l’attenzione continua a essere massima", dice Rossi. Sul fronte delle carceri, invece, "mancano finanziamenti ai progetti per insegnare un lavoro ai detenuti e tenerli impegnati per evitare gesti di autolesionismo, suicidi e aggressioni alla polizia penitenziaria, ci sono soluzioni già sperimentate che possono contenere questi problemi". Carcere modello il Barcaglione, ad Ancona, dotato di un’azienda agricola dove si insegna ai detenuti a produrre miele e formaggi. Fino a poco tempo fa, lo era anche Pesaro, dove a fronte di una capienza di 150 detenuti, ce ne sono 250. Montacuto è arrivato a 330 su una capienza di 250. Sottolineato il flop della App per la digitalizzazione del fascicolo. "I tribunali di Ascoli, Pesaro e Fermo hanno ripreso il vecchio sistema cartaceo – ammette –. L’informatizzazione deve servire a velocizzare e semplificare i procedimenti, qui li rallenta".