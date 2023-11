Marche artigiane, tra le eccellenze europee c’è anche la fisarmonica di Castelfidardo

Nella sede italiana della Comunità Europea a Roma si è svolto l’evento "Marche artigiane in Europa, eccellenze in primo piano", organizzato dall’europarlamentare Alessandra Mussolini cui ha partecipato l’associazione marchigiana Italiainnova che ha aderito con alcuni dei suoi associati. Tra i vari espositori non poteva mancare la fisarmonica rappresentata per l’occasione da una delle più importanti aziende, la Maxim’s Group. Presente anche una delegazione del Castelfidardo Calcio.