Si torna a incontrarsi nel segno della letteratura al Vox live club di Jesi. Stasera alle 21,30 (ingresso libero, ma contingentato) nel locale di viale della Vittoria sarà presentato un libro, anzi un’antologia, a tema tutto marchigiano: "Marche d’Autore, I personaggi delle Marche".

Un libro appena uscito, scritto da marchigiani, nato nelle Marche e che parla della regione al plurale. E’ stato autoprodotto con il sostegno della Regione Marche.

"Marche d’Autore, arrivato al secondo volume – spiegano i due curatori del progetto Jonathan Arpetti (foto) e David Miliozzi – è uno spaccato della regione Marche e vuole mettere in risalto alcuni dei personaggi, sia storici che contemporanei, più significativi e caratteristici del territorio". Dall’imperatore Federico II a Maria Montessori solo per restare in provincia di Ancona.

Obiettivo? "Far conoscere tutti quegli uomini e quelle donne che hanno tenuto e tengono alto il nome delle Marche, attraverso racconti inediti e poesie di autori marchigiani".

A completare il progetto le immagini di opere d’arte inedite realizzate da importanti artisti di questi luoghi.

"Una sorta di affresco multidisciplinare dei personaggi più o meno importanti che hanno abitato e abitano questa terra unica e viva, piena di spunti culturali e artistici. Un modo per far dialogare l’arte e la letteratura di artisti e scrittori marchigiani con le persone più rappresentative di ogni provincia e con le eccellenze e i brand che in questi posti nascono".

La presentazione è una iniziativa del blog Read and Play (www.readandplay.it):Davide Morresi e Lucia Zambon presenteranno il progetto che ha come obiettivo principale lo studio e l’approfondimento dei legami tra letteratura e musica. La presentazione dell’antologia sarà intervallata da recitazioni, reading e un omaggio letterario a Mirko "Zagor" Bertolucci, recentemente scomparso, fondatore della band indie pop "I Camillas" di Pesaro.

Saranno presenti gli autori del libro tra cui Alessandra Montali e Setfano Vignaroli, oltre ai due curatori Jonathan Arpetti e David Miliozzi.

