Marche, da 16 a 26 corsi per istituti tecnologici superiori La Regione Marche ha approvato le linee guida per l'offerta formativa 2023-2025 degli ITS Academy, per formare tecnici superiori in grado di apportare innovazione e crescita alle imprese locali. Un'opportunità per sostenere i settori produttivi e trasferire tecnologia alle PMI.