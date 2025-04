Marche dominano la Coppa delle Province: Ancona e Ascoli Piceno-Fermo trionfano

Le Marche fanno il pieno nella fase interregionale della Coppa delle Province, la manifestazione istituzionale riservata ai giovani tennisti dagli 8 ai 10 anni. La competizione, che si è svolta all’Happy Village di Terni, ha visto trionfare ben due rappresentative marchigiane che hanno letteralmente dominato i rispettivi gironi. La formula prevedeva due raggruppamenti: nel primo si sono affrontate Terni, Macerata e Ancona, mentre nel secondo erano inserite Perugia, Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno-Fermo. Le prime classificate di ciascun girone hanno staccato il pass per la fase di macroarea, in programma dal 25 al 27 aprile, sempre sui campi dell’Happy Village di Terni. Il risultato finale ha premiato le Marche con un en-plein: Ancona si è imposta nel primo girone, mentre Ascoli Piceno-Fermo ha trionfato nel secondo. "Anche quest’anno ci siamo fatti valere", ha dichiarato con soddisfazione Andrea Pallotto, vice presidente Fitp e responsabile del settore giovanile marchigiano.

"Le due qualificate sono entrambe marchigiane, Ancona nel primo girone e Ascoli Piceno-Fermo nel secondo. Siamo molto soddisfatti perché questo risultato dimostra che il lavoro che stiamo portando avanti nei vari circoli con i tecnici della federazione e con quelli delle scuole tennis sta dando ottimi frutti". Un successo che conferma la bontà del lavoro di base svolto in regione e che fa ben sperare per il futuro del tennis regionale. I giovani atleti marchigiani ora si preparano alla fase di macroarea, dove cercheranno di confermare quanto di buono mostrato finora. L’appuntamento è fissato per fine aprile, quando le rappresentative di Ancona e Ascoli Piceno-Fermo scenderanno nuovamente in campo per tenere alto il nome delle Marche in questa importante manifestazione giovanile.

