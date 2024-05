Marche e Anticorruzione, un esempio di solida collaborazione

Le Marche hanno rafforzato la loro collaborazione con l’Anac. L’Autorità che si occupa di prevenzione della corruzione ha presentato alla Camera dei deputati e pubblicato ieri la sua relazione annuale sulle attività del 2023. Nelle 367 pagine del documento, le Marche sono "citate più volte come esempio di ‘solida collaborazione’ nell’attività dell’Anac che si esplica attraverso la vigilanza su vari fronti: applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza, conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici".

Lo scrive la Regione in una nota. Per l’Anac, "la solida collaborazione con il ministero dell’Interno e la Regione Marche ha permesso di svolgere iniziative informative e formative sulla prevenzione dei rischi corruttivi, con l’obiettivo principale di promuovere la sicurezza, il rispetto della legalità e l’integrità durante il processo di acquisizione di contratti pubblici, ponendo particolare enfasi sulla fase di esecuzione contrattuale e sulla rendicontazione, diffondendo la cultura della trasparenza e dell’integrità, anche al fine di implementare strategie efficaci contro frodi, corruzione e infiltrazioni criminali". Lo stretto rapporto con la Regione "si è rafforzato attraverso la stipula del protocollo di vigilanza per gli interventi di recupero a seguito dell’alluvione del 15 settembre 2022".