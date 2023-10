Marche e benessere: incontro in città

Mentre è al vaglio della Commissione consiliare la proposta di legge per "valorizzare le Marche quale terra del benessere e della qualità della vita", la Regione dà il via – oggi ad Ascoli Piceno – al ciclo di incontri, uno per provincia. Il secondo appuntamento, lo ha anticipato l’assessore all’agricoltura Andrea Maria Antonini, si terrà nell’Anconetano proprio a Falconara il 23 novembre. "L’obiettivo - ha spiegato l’assessore - è quello di certificare le Marche come regione anti-stress, dove si vive bene e a lungo, favorendo l’educazione alimentare attraverso la prevenzione nel campo sanitario. Un benessere che sia fisico e psicologico, guardando alla sostenibilità ambientale e alla biodiversità".

Sulla legge, invece, Antonini ha aggiungo che vuole essere "anche un passo in avanti importante sotto il profilo turistico. Possiamo, infatti, imporci a livello internazionale come ‘Marche Regione di Benessere’. Questo il messaggio che dobbiamo veicolare ed in questo ci aiuterà l’Amap con la quale stiamo collaborando anche per gli aspetti della nutraceutica e della biodiversità". L’Agenzia Marche Agricoltura Pesca sarà partner nello sviluppo di questa proposta. Il 13 dicembre tappa a Camerino.