Marche e benessere, oggi il convegno

"L’obiettivo è certificare le Marche come regione anti-stress, dove si vive bene e a lungo, favorendo l’educazione alimentare attraverso la prevenzione nel campo sanitario. Un benessere che sia fisico e psicologico, guardando alla sostenibilità ambientale e alla biodiversità". Così l’assessore regionale Andrea Maria Antonini presenta la nuova tappa del ciclo di incontri ‘Marche terra di benessere’, in programma oggi alle 15.30 al Centro Pergoli di Falconara. L’iniziativa è promossa dalla Regione Marche. Antonini illustrerà la proposta di legge ‘Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita’, che punta ad un approccio interdisciplinare coinvolgendo diversi settori tra cui l’alimentazione, la filiera agroalimentare, la salute, il welfare, l’industria, l’ambiente, il turismo, la cultura, lo sport, l’istruzione e la formazione. Saranno presenti il sindaco di Falconara Stefania Signorini, David Mariani, direttore Healthy Habits Academy e membro dell’Accademia dei Georgofili, Valerio Temperini, docente di Marketing dei servizi all’Univpm, Giulia Domenica Digena, responsabile Cimas e Diego Cardinali, vicepresidente del Gruppo Amici per lo Sport.