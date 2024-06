Marche, è già ora di Regionali. Ricci lancia la sfida dem. Ping pong al veleno con FdI

Caporaletti

La destinazione è Strasburgo, l’orizzonte le Marche. Tema (almeno ufficiale) la conquista del seggio da eurodeputato, svolgimento le elezioni regionali del 2025 e il rapporto (difficile) con parte del Pd. Figurarsi se poteva essere altrimenti con un’ipoteca pesante 104mila preferenze, 52mila solo nelle Marche, dove lo ha votato un elettore dem su tre. Nel day after da recordman Matteo Ricci parla da uomo forte dei dem (come dargli torto?), quasi da candidato in pectore, poi rilancia la sfida per la Regione a Francesco Acquaroli – "e stavolta non scappi e non si faccia sostituire dall’ennesimo tutor (leggasi Ciccioli, ndr)" –, sapendo di doversi guardare prima dagli sgambetti in casa. Qui Pesaro. La risposta arriva da più o meno cento chilometri, Ancona, dove il governatore presenzia alla conferenza stampa di Carlo Ciccioli, l’altro eurodeputato marchigiano eletto nelle file di Fratelli d’Italia, che da psichiatra (già dirigente medico dell’ospedale di Ancona) a Ricci dedica subito un "profilo di personalità di tipo psichiatrico, isterico e istrionico". "Rende perché siccome ci sono alti, medi e bassi disturbi di personalità – dice Ciccioli –, lui è un basso di personalità, quindi ha una buona capacità di adattamento". A proposito di politica.

Intanto Acquaroli raccoglie la sfida e raffredda gli ardori in casa dem. "Il sindaco Ricci? Un grande risultato personale, però il Pd non ha sfondato, la verità è questa e lo dicono le percentuali – taglia corto –. Né voglio parlare da qui in avanti di chi sarà il mio competitor, non ci interessa. Noi siamo e resteremo concentrati per continuare a dare alle Marche le risposte che per troppi anni sono mancate, dalle infrastrutture all’economia, fino alle tante riforme che stiamo mettendo in campo". Tira già aria di campagna elettorale e siamo solo all’antipasto. Ma prima ancora i sassolini, i conti dentro e fuori al partito, fino alle europee.

"Avere tre candidati marchigiani è stato un grande errore", va dritto dritto Ricci. Anzi, un "dispetto fatto a me". "Non per i candidati, tutti stimabili", ma "una regione piccola come le Marche non può avere tre candidati. Se già ne avessimo avuti due, come eravamo d’accordo, oggi forse Alessia (Morani, ndr) sarebbe con me al parlamento europeo". Il convitato di pietra stavolta non è il governatore di FdI, ma la segretaria regionale Pd, Chantal Bomprezzi, che alla conferenza stampa di Ricci non c’è, e lui non la nomina, e con lei la maggioranza interna al partito. Almeno quella del congresso. "Basta dispetti, basta personalismi. Voglio dare una mano generosa alla segretaria che ha vinto le primarie, ma lei si faccia aiutare". Poi le elezioni, ma non le europee. "È un errore non capire che dovevamo polarizzare la partita politica tra noi e Acquaroli, l’ho sfidato perché era conveniente per il Pd, come ha fatto Schlein con Meloni, e rinnovo la sfida". Il guanto è lanciato e "quando sarà, individueremo la candidatura più forte, autorevole e competitiva". Intanto ce n’è già una.

Ma se Ricci ha i numeri dalla sua, ad Acquaroli non mancano, a partire dal 32,9% toccato da Fratelli d’Italia nelle Marche alle europee, "il sondaggio più veritiero che si potesse commissionare a quindici mesi dalle elezioni regionali" sull’operato di giunta regionale e governo. "I cittadini – avverte il governatore – hanno dato una risposta a mio avviso inequivocabile e la coalizione del centrodestra ha ottenuto un risultato che conferma quello del 2020 alle regionali (vinte sul Pd, ndr) e migliora di molto il risultato delle politiche (rivinte sul Pd, ndr). Quindi è una coalizione in salute, che raccoglie anche tante riforme che stiamo mettendo in campo". Come a dire: attento Ricci, sbagli numeri. "E sbaglia anche calendario, si pone il problema delle regionali che saranno l’anno prossimo – dà manforte Ciccioli, che alla fine butta la palla in tribuna –. Dove Ricci comanda dà la linea, dove invece deve arrivare a degli accordi fa un gran casino, perché lui riuscirà a creare un polverone dentro il Pd, perché in fondo il Pd muore di contrasti interni". Amen.