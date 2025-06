Marche Experience e show cooking:. Tipicità ha fatto boom

Dal Paese del Sol Levante all’Italia, un ritorno con le valigie cariche di un consistente patrimonio di contatti e conoscenze per il futuro. Così si può sintetizzare l’esito della missione di Tipicità appena conclusasi in Giappone, comprendente un vasto ed articolato programma di presentazioni dedicate al "vivere all’italiana" ed alla "Marche Experience", ma anche scenografici show cooking, master class e serate di networking. Sviluppata tra Osaka, Kyoto e Tokyo, l’iniziativa è stata resa possibile grazie al progetto per Expo Osaka a regia regionale che, nella settimana dal 1 al 7 giugno, ha visto le Marche protagoniste del Padiglione Italia e di molteplici iniziative fuori Expo. "Sono oltre 150 – afferma Angelo Serri, direttore di Tipicità – le organizzazioni ed i soggetti giapponesi direttamente coinvolti nelle attività da noi proposte nel corso di questa trasferta nell’Estremo Oriente. In questa lunga lista figurano autorevoli importatori e grossisti, soprattutto dei settori food, arredo e fashion, insieme a docenti e studenti dell’Università Ritsumeikan di Kyoto, ma anche associazioni di promozione dell’italianità in Giappone e rappresentanti delle più importanti testate giornalistiche giapponesi, oltre alle più alte cariche della diplomazia italiana".

"Siamo orgogliosi – commenta Andrea Maria Antonini, Assessore regionale alle Attività produttive e all’Internazionalizzazione commenta – dei risultati raggiunti da Tipicità in Giappone. Durante la settimana delle Marche all’Expo è stato possibile dare ampio risalto alla promozione della nostra regione e delle nostre eccellenze; questo grazie anche al contributo di Tipicità, dimostrando che il nostro territorio è in grado di competere a livello internazionale e di costruire relazioni solide con partner stranieri".

"L’organizzazione di Tipicità – ricorda il project manager, Alberto Monachesi – aveva iniziato a lavorare per Expo già da due anni e mezzo ed ora sono arrivati i frutti. Con i giapponesi non puoi improvvisare, ma se ti dimostri costante e affidabile puoi costruire un patrimonio fiduciario che dura per sempre. E sono proprio questi ponti di fiducia ben strutturati il patrimonio più importante che Tipicità riporta a casa dalla missione Expo, in quanto saranno estremamente utili per sviluppare più agevolmente nuove relazioni commerciali e culturali durature nel tempo, a favore della vasta comunità economica e culturale di Tipicità".