Marche, Forza Italia terzo partito. Il sogno è un doppio assessore: "E vinciamo le elezioni 2028"

Un partito "vivo e vitale", che ha più che raddoppiato i consensi e che ora guarda con fiducia ai prossimi cinque anni di governo regionale e, con ancora maggiore ambizione, alle elezioni Comunali del 2028. Forza Italia fa il punto sull’onda lunga di un risultato elettorale che l’ha vista risorgere, attestandosi come terza forza politica nelle Marche e nel capoluogo dorico. Nella sede di corso Garibaldi, ieri mattina, il clima era di palpabile soddisfazione. "Gli elettori ci hanno premiato portandoci ad essere il secondo partito della coalizione dopo Fratelli d’Italia e il terzo partito nella regione Marche con l’8,6%", ha dichiarato il responsabile regionale di Forza Italia, Francesco Battistoni.

Un risultato che pesa e che ora si tradurrà in azione politica mirata. "Agricoltura, ambiente e sanità sono le materie che sentiamo più vicine e sulle quali potremo dare un contributo più incisivo", ha aggiunto Battistoni, delineando le priorità per la legislatura. Un peso politico che potrebbe presto trovare una nuova concretezza nella giunta regionale: si fa strada l’ipotesi che, con un allargamento da 6 a 8 assessori, Stefano Aguzzi possa essere sostituito da ben due esponenti in quota Forza Italia. A rappresentare il partito in Consiglio regionale ci saranno le conferme di Jessica Marcozzi e Gianluca Pasqui, affiancati dalla new entry Tiziano Consoli, sindaco di Maiolati Spontini, che diventa una figura chiave per il territorio. Particolarmente raggiante il sindaco Daniele Silvetti, che vede nel dato cittadino la conferma del buon operato della sua amministrazione. Forza Italia passa dal 3,7% di cinque anni fa all’8,22%, diventando la terza forza cittadina. "Il partito ha più che raddoppiato i consensi grazie a un’azione concreta degli amministratori", ha commentato. Un successo costruito dal basso, come dimostra l’impegno degli assessori comunali Marco Battino e Manuela Caucci. "Non sono riusciti ad entrare in consiglio regionale – ha spiegato Silvetti – ma hanno contribuito in maniera determinante a far crescere il partito".

Lo sguardo del sindaco è già proiettato al futuro: "Il consigliere Consoli diventerà il nostro punto di riferimento in Regione. Abbiamo ampi margini di crescita, abbiamo bisogno di più Ancona in queste Marche. Al mio partito servono risposte e strumenti per rendere la nostra città più competitiva". L’obiettivo è chiaro e dichiarato: "Auguri agli eletti, mi aspetto tantissimo da voi. Il nostro obiettivo è vincere nel 2028". Silvetti ha poi concluso con un plauso all’avversaria politica: "Complimenti a Valeria Mancinelli che ha fatto un’ottima performance".

Soddisfazione anche nelle parole dell’assessore Manuela Caucci, candidata insieme a Marco Battino (Politiche Giovanili) che commenta il suo risultato personale: "Quasi 1000 voti per me sono comunque un buon risultato e sono contenta di continuare a fare l’assessore comunale. L’esperienza elettorale è stata una gran fatica ma mi ha permesso di confrontarmi con tante persone e quello che mi ha più reso felice è aver avuto ottimi riscontri con le persone con cui ho collaborato". Palpabile invece la delusione dell’ex assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, che, passata dalla Lega a Forza Italia non ha ottenuto un numero di voti sufficiente per entrare in consiglio regionale.