"Marche, gare uniche e storiche"

Anche il presidente della Federnuoto delle Marche è intervenuto per fare i complimenti ad Alessandro Ragaini e a Stefano Di Cola, marchigiani entrambi e compagni di staffetta in quella 4x200 che ha conquistato il pass per le Olimpiadi, ma anche a Luca Marziali, trentunenne di Fermo che ieri con il settebello di coach Campagna ha conquistato l’argento, Italia sconfitta in finale dalla Croazia ai tiri di rigore: "Grande emozione e tanta soddisfazione per tutte le Marche degli sport acquatici – commenta il presidente Fausto Aitelli – Aver visto in corsia due marchigiani nella 4x200 stile libero in finale a Doha è qualcosa di unico e di storico, che testimonia il valore del nostro movimento, delle nostre società sportive e la qualità che esprimono le Marche con tecnici e atleti. Ci sono Alessandro Ragaini e Stefano Di Cola, ma anche il fermano Luca Marziali che ha ottenuto l’argento con il settebello: le Marche hanno al momento tre grandi protagonisti in azzurro con l’Italnuoto e il settebello, che speriamo di vedere tutti tre alle prossime Olimpiadi di Parigi". La staffetta 4x200 stile libero e la nazionale di pallanuoto, infatti, hanno ottenuto il pass olimpico, ma le relative convocazioni spetteranno agli staff tecnici delle due squadre.