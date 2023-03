"Marche", il libro di Alfiero Palazzi ristampato grazie ai Quaderni del Consiglio regionale

Nuova uscita per i Quaderni del Consiglio regionale dedicata a Fernando Palazzi, a tutti noto come l’autore del ‘Novissimo vocabolario della lingua italiana’, opera che l’ha reso famoso nel mondo scolastico italiano. Pochi sanno invece delle sue origini marchigiane. Palazzi nasce nel 1884 ad Arcevia. Magistrato, umanista, letterato, traduttore, narratore, giornalista e critico letterario, oltre che ideatore e autore di molti testi didattici e letture per ragazzi, nel 1932 pubblica a Firenze, nella collana "Visioni spirituali d’Italia" il volume "Marche", di recente recuperato da Alfiero Verdini e che l’Assemblea legislativa ha scelto ora di ristampare. Nel ‘Quaderno’ c’è anche la ristampa del volume "Fernando Palazzi, un silenzioso e operoso costruttore" pubblicato nel 50esimo della morte (Milano, 1962).