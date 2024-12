Marche, imprese e lavoratori in calo

I dati delle imprese con dipendenti rilevati dall’Ebam (Ente bilaterale artigianato Marche, che non comprende il settore delle costruzioni) registrano nel 2024 "una maggiore flessione rispetto all’anno precedente". Per le imprese il calo è del 3% (-355), per i lavoratori del 4,2% (-2.624). I settori più colpiti sono la moda con un calo del 6% (-86 aziende), il trasporto delle merci (-5,7%, -30 aziende) e la meccanica (-2%, -92 aziende). Le province più penalizzate sono quelle di Macerata (-86 imprese) e di Pesaro e Urbino (-92), con un calo del 3%, e Fermo (-41), meno 2%. L’occupazione cala in media del 4,2% (-2.624 lavoratori). Nella moda il calo è del 10% (-1.043 lavoratori), nel trasporto merci del 7,3% (-183 lavoratori) e nella meccanica del 3,2% (-714 lavoratori). Nelle province scende a Pesaro e Urbino dell’8,4%, a Fermo dell’8% e a Macerata del 3,8%.