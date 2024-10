"Marche in Atti" al Cortesi di Sirolo. Di scena la commedia dell’arte

La commedia dell’arte è protagonista oggi a Sirolo, grazie al secondo atteso spettacolo del festival ‘Marche in Atti’, in corso al Teatro Cortesi. La rassegna eleggerà la compagnia che rappresenterà le Marche al Gran Premio Nazionale della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). Questo pomeriggio (ore 18) andrà in scena ‘La pietra più preziosa’ della compagnia Teatro Accademia. Lo spettacolo riesce a trattare il tema della perdita dei valori fondamentali della vita a fronte di un guadagno materiale con un tono divertente, ma non per questo meno incisivo. Il testo è stato scritto da Claudio Montella (anche regista), il quale dopo essersi diplomato alla Scuola d’Arte drammatica ‘Paolo Grassi’ di Milano e aver passato molti anni a dedicarsi allo studio della Commedia dell’Arte, torna al Teatro Accademia, dove da ragazzo è iniziato il suo amore per il palcoscenico. Montella, infatti, ha lavorato con gli attori del Teatro Accademia partendo dallo studio della storia della Commedia dell’Arte, passando per le maschere classiche e arrivando infine al ‘prodotto finale’, capace di unire il classico al moderno. Sul palco saliranno Dino Areconi, Eleonora Celi, Ursula Grassetti, Giulia Rossi, Emmanuel Troisi. Il festival proseguirà sabato 9 novembre con il Teatro dei Superpoteri, che metterà in scena ‘Attori travolti da un insolito destino in un gelido inverno’. Info e prenotazioni 3293944326.