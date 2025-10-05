"Marche in Atti", sono cinque i titoli in gara sul palco del Piccolo di Jesi

Giorno di debutto per il festival ‘Marche in Atti’ oggi (ore 17.15) al Teatro Piccolo di Jesi, dove la compagnia Teatrofficina presenta ‘Qui e Ora’, prima di cinque opere in gara nella rassegna organizzata dalla Fita Marche. Scritta da Mattia Torre, sceneggiatore, autore teatrale e regista, la pièce affronta temi come la lotta di classe attraverso la commedia e la riflessione. La regia è affidata a Michele Ceppi.

Un incidente in una strada secondaria di un’isolata periferia romana, completamente deserta, coinvolge due grossi scooter. A terra due uomini sulla quarantina. Avrebbero bisogno di aiuto ma non lo avranno, avrebbero bisogno di cure ma i soccorsi non arriveranno prima di un’ora e mezza. In un Paese dove se fai un incidente con qualcuno, a parita` di torto o di ragione, quello e` gia` un tuo nemico, ‘Qui e ora’ racconta lo scontro tra due individui che rivela il cinismo e il senso di lotta dell’Italia di oggi, Paese in cui la cattiva amministrazione finisce per generare sfiducia non solo dei cittadini verso le istituzioni, ma anche tra cittadini e cittadini, in un clima sempre piu` teso e violento.

Nell’ora e dieci di attesa dei soccorsi, che è il tempo teatrale della vicenda, ‘Qui e ora’ racconta un ansiogeno e violento comico duello metropolitano. Il calendario di ‘Marche in Atti’ proseguirà domenica 12 con ‘Il Club dello Scarabeo’ della compagnia Recremisi, mentre domenica 9 novembre le compagnie Teatro Drao e Teatro Tre metteranno in scena ‘Manola. Sabato 22 novembre toccherà a ‘Trappola Mortale’ di Lab. Minimo Teatro. Domenica 30 novembre la compagnia C.D.F. Caldarelli si esibirà con ‘L’invitato Speciale. Chiusura domenica 7 dicembre con lo spettacolo fuori concorso di Teatro Time ‘Destinatario Sconosciuto’.