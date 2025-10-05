Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Ancona
RAIMONDO MONTESI
"Marche in Atti", sono cinque i titoli in gara sul palco del Piccolo di Jesi

La compagnia Teatrofficina apre la rassegna con «Qui e Ora»

La compagnia Teatrofficina apre la rassegna con «Qui e Ora»

Giorno di debutto per il festival 'Marche in Atti' oggi (ore 17.15) al Teatro Piccolo di Jesi, dove la compagnia Teatrofficina presenta 'Qui e Ora', prima di cinque opere in gara nella rassegna organizzata dalla Fita Marche. Scritta da Mattia Torre, sceneggiatore, autore teatrale e regista, la pièce affronta temi come la lotta di classe attraverso la commedia e la riflessione. La regia è affidata a Michele Ceppi.

Un incidente in una strada secondaria di un'isolata periferia romana, completamente deserta, coinvolge due grossi scooter. A terra due uomini sulla quarantina. Avrebbero bisogno di aiuto ma non lo avranno, avrebbero bisogno di cure ma i soccorsi non arriveranno prima di un'ora e mezza. In un Paese dove se fai un incidente con qualcuno, a parita` di torto o di ragione, quello e` gia` un tuo nemico, 'Qui e ora' racconta lo scontro tra due individui che rivela il cinismo e il senso di lotta dell'Italia di oggi, Paese in cui la cattiva amministrazione finisce per generare sfiducia non solo dei cittadini verso le istituzioni, ma anche tra cittadini e cittadini, in un clima sempre piu` teso e violento.

Nell'ora e dieci di attesa dei soccorsi, che è il tempo teatrale della vicenda, 'Qui e ora' racconta un ansiogeno e violento comico duello metropolitano. Il calendario di 'Marche in Atti' proseguirà domenica 12 con 'Il Club dello Scarabeo' della compagnia Recremisi, mentre domenica 9 novembre le compagnie Teatro Drao e Teatro Tre metteranno in scena 'Manola. Sabato 22 novembre toccherà a 'Trappola Mortale' di Lab. Minimo Teatro. Domenica 30 novembre la compagnia C.D.F. Caldarelli si esibirà con 'L'invitato Speciale. Chiusura domenica 7 dicembre con lo spettacolo fuori concorso di Teatro Time 'Destinatario Sconosciuto'.

