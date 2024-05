"Marche in Europa. Io sono ottimista"

1 "Portare le Marche in Europa significherebbe rappresentare tutte le specificità di una Regione che è tra le più manifatturiere d’Italia, ma in cui sono molto sviluppati anche il settore agricolo e della pesca. L’Ue, così com’è, non va. Puntiamo a una maggioranza affine, una coalizione di centrodestra e liberale. Così si potranno rimettere mano ad alcune decisioni che hanno fortemente impattato in negativo anche sulle Marche". 2 "Agricoltura, pesca e transizione ecologica ed energetica. L’ambiente va salvaguardato in modo responsabile, ma senza che ciò pregiudichi la sopravvivenza stessa del mondo imprenditoriale".

3. "Andrebbe limitata la concorrenza sleale all’interno dell’Ue in termini di costo del lavoro e di fiscalità vantaggiose. Da un punto di vista dei diritti penso che siano assolutamente analoghi ed omogenei in tutta l’Unione" 4. "Credo che in ambito economico ci sia molto lavoro da fare. Armonizzare le politiche del costo del lavoro potrebbe essere molto opportuno e vantaggioso per l’Italia e per le Marche. Così come evitare che ci siano aree interne a singole Nazioni dove le imprese possano trovare vantaggioso spostare la loro sede legale per un’imposizione fiscale di vantaggio".

5. "Seppur siamo una regione "piccola" inserita in un collegio in cui Lazio e Toscana hanno sempre fatto la parte del leone, ci sono prospettive certamente favorevoli purché i marchigiani non disperdano i voti in candidature di bandiera. Sono ottimista. FdI dovrebbe eleggere, secondo i sondaggi, nel collegio Italia centrale almeno 5, se non 6. europarlamentari e c’è posto per un eletto delle Marche". 6 "Non ho mai inteso la politica come una contrapposizione personale. Già nel corso di questa legislatura regionale, vi sono stati atti e/o mozioni che sono state approvate all’unanimità. Non escludo, dunque, che possano esserci tematiche di principio anche a Strasburgo che ci vedranno collaborare". 7 "A livello regionale e nazionale da parte del mio partito, si è registrata una convergenza ampia e diffusa sulla mia candidatura ed io ho accettato perché credo di poter rappresentare le Marche e Fdi nel modo migliore".