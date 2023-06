Marche, l’impatto dell’intelligenza artificiale e il "rischio robot"

Sono 19.015 le imprese delle Marche ad alto “rischio automazione”, il 14,9% del totale con 121.273 addetti. Sono 36.527 (il 28,6%) le imprese a basso rischio e 72.340 (il 56,6%) a medio rischio. L’analisi è dell’Ufficio Studi di Confartigianato che mette in evidenza l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo delle imprese. In base allo studio tra i settori più esposti ci sono alimentari, tessile - abbigliamento, legno, fabbricazione di prodotti in metallo. E’ discusso e controverso l’effetto di “disoccupazione tecnologica”: si delineano situazioni di sostituzione di lavoro da parte dell’intelligenza artificiale mentre in altre imprese i processi aziendali vedranno una collaborazione tra lavoratori e sistemi di intelligenza artificiale.

"Le piccole imprese – sottolinea il segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni – hanno già dimostrato di saper utilizzare la tecnologia per amplificare il saper fare. Stiamo aiutando le imprese anche grazie all’attività del nostro Digital Innovation Hub a scegliere le opportunità più idonee tra quelle offerte dall’evoluzione digitale, attraverso attività di informazione, formazione, networking, e diffusione di tecnologie digitali innovative.

"La transizione digitale – prosegue il presidente di Confartigianato Marche Emanuele Pepa – è uno dei driver principali di rigenerazione delle capacità innovative delle micro e piccole imprese e dell’artigianato, adattabile ai cambiamenti di contesto e ai “salti tecnologici” in modo reattivo e proattivo. Il digitale può essere infatti l’occasione per sostenere le attività artigiane, consentendo di mantenere alto il valore delle produzioni tradizionali, moltiplicato ed amplificato dalle applicazioni digitali a sostegno del processo o del prodotto. Non c’è nessun algoritmo che possa sostituire “ l’intelligenza artigiana".

Il 67% delle imprese marchigiane lo scorso anno, secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato su dati Unioncamere- Anpal, hanno effettuato investimenti nei vari ambiti della trasformazione digitale e il 35,2% hanno effettuato attività di formazione per il personale sempre nell’ambito della digitalizzazione. La formazione infatti è fondamentale per permettere all’imprenditore e ai suoi collaboratori di accrescere le competenze.