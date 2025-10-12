Marche Multiservizi allo Svuota Cantine in nome del riuso

Ci sarà anche Marche Multiservizi Falconara all’odierna 17esima edizione di Svuota Cantine, la mostra scambio mercato in programma dalle 10 alle 20 tra piazza Mazzini e l’isola pedonale di via Bixio. Gli operatori dell’azienda per l’igiene ambientale, infatti, saranno presenti in uno spazio allestito in piazza – all’altezza dell’incrocio con via Cavour, lato monte – dalle 17. Mms raccoglierà "piccoli elettrodomestici e ingombranti, per essere più vicina alle esigenze dei cittadini e contrastare l’abbandono dei rifiuti nel territorio", si legge nel sito. In quella sede, dunque, partecipanti e residenti potranno conferire anche gli ingombranti. Svuota Cantine, invece, permetterà agli espositori di ridare vita a quegli oggetti che non si usano più: rappresenterà un’opportunità, per i visitatori, per trovare tesori di antiquariato.

Infine, davanti, al Centro Pergoli, ci sarà lo stand del Cea comunale, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e farla riflettere sui temi del riuso, con un’attenzione particolare ai più piccoli, che saranno coinvolti in laboratori a tema ambientale: quello del mattino sarà incentrato sul riuso della carta, anche di vecchi libri che altrimenti andrebbero buttati, mentre di pomeriggio il tema sarà l’utilizzo della plastica, con bottiglie, flaconi di vario genere e tappi, per realizzare oggetti artistici.