Marche Multiservizi, sciopero generale: hanno aderito Fp Cgil e Uiltrasporti

Anche Marche Multiservizi Falconara aderisce allo sciopero generale previsto per venerdì. "A seguito dell’adesione delle federazioni nazionali di categoria Fp Cgil e Uiltrasporti allo sciopero generale proclamato dalle confederazioni sindacali Cgil e Uil – si legge nella nota –, per venerdì 17 potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi. L’azienda ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge". Al termine i servizi torneranno operativi.