Marche per la pace. Un lungo corteo

Erano in tanti ieri a Loreto per la nuova edizione della manifestazione per la pace dal titolo "Le Marche per la pace" organizzata dal Consiglio regionale delle Marche. Lo svolgimento dell’iniziativa ha ricalcato il programma delle precedenti edizioni, con il ritrovo piazza Garibaldi e la partenza del corteo fino a piazza della Madonna, dove sono stati previsti gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e dell’Ufficio scolastico regionale, alcune testimonianze e la recita dell’Angelus per la pace proprio all’ombra della basilica della Santa Casa. "E’ un’occasione per riflettere e sensibilizzare la comunità marchigiana sui conflitti mondiali in corso", ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale Dino Latini che ha promosso l’iniziativa. Sono stati invitati a partecipare i sindaci delle Marche con i gonfaloni del Comune che rappresentano, assieme ai presidenti delle Province marchigiane, il Presidente della Giunta regionale, assessori e consiglieri regionali, i parlamentari marchigiani, il Presidente di Anci Marche, autorità pubbliche e religiose, le associazioni del terzo settore che si occupano di volontariato e promozione della pace. Anche per questa edizione è stata ampia la partecipazione degli studenti degli istituti scolastici.