Marche, Polemiche sui Tempi Supplementari dell'Estate

Nelle Marche, i tempi supplementari dell’estate sono caratterizzati soprattutto dalle polemiche. "Noi eravamo d’accordo con la Regione per l’idea di un prolungamento della stagione fino al primo ottobre – dice Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche –, necessario dopo l’avvio complicato di maggio e giugno. Purtroppo, l’incidente avvenuto alla Capitaneria di San Benedetto ha tolto gran parte dell’occasione nel sud della regione". Per la Capitaneria, infatti, gli chalet avrebbero potuto restare aperti, ma garantendo il servizio di salvataggio con i bagnini. Così sono scattati i controlli, che hanno portato a undici multe ad altrettanti stabilimenti, e a quel punto hanno chiuso tutti. Eppure, la stagione avrebbe potuto continuare senza problemi. "Diciamo pure che almeno il 20% degli alberghi rimarranno aperti fino alla fine del mese. Il settore ha la necessità di prolungare la bassa stagione – prosegue Polacco –. Bisogna lavorarci, perché gli stranieri amano settembre e la stagione lunga vuol dire non perdere occasioni a favore di altre regioni". Chi invece ci ha creduto davvero è stato il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci.

"La stagione lunga ormai è una necessità – dice Ricci –. Il caldo è tornato, dobbiamo attrezzarci diversamente rispetto al passato. Non è facile perché cominciano le scuole, ma soprattutto gli stranieri che vanno in vacanza a settembre non possono trovare tutto chiuso. Le città turistiche fanno brutte figure. Dobbiamo organizzarci per allungare la stagione". Proprio così, concessionari di spiaggia e albergatori di Pesaro hanno polemizzato sui tempi supplementari decisi a stagione quasi finita. "Noi, a Pesaro, abbiamo accolto un’indicazione della Regione. È vero che si può decidere prima, ma il problema vero è che molti stabilimenti – conclude Ricci –, quando hanno riscosso dai clienti stagionali e arriva la fiera chiudono. Se qualcuno volesse andare al mare a Pesaro in questo weekend, non troverebbe nemmeno un lettino e un ombrellone. Questo è un cattivo servizio per il turismo delle nostre città".

Luigi Luminati