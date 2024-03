Marche, proposta di legge ferma da 20 mesi. Mangialardi (Pd): ma io non mi rassegno

Le Marche avrebbero dovuto (o almeno potuto) essere la prima Regione italiana a discutere una proposta di legge sul fine vita. In calce alla Pdl depositata dal Pd sull’onda dei casi marchigiani di Federico (il Mario "costretto a un’attesa di oltre due anni, sbloccata solo dall’intervento dei giudici") e Fabio ("che dovette scegliere l’interruzione delle terapie con sedazione profonda"), la prima firma è del capogruppo dem Maurizio Mangialardi. Era il 22 luglio del 2022. Da allora, a parte qualche sussulto – ad esempio la nomina, il 23 aprile del 2023, dei relatori di maggioranza e opposizione, Giorgio Cancellieri della Lega e lo stesso Mangialardi – la Pdl fa ancora l’anticamera dell’anticamera, cioè attende il passaggio in quarta commissione sanità prima della discussione in Consiglio regionale. "Ma resto fiducioso – dice Mangialardi –. Avrei potuto e potrei invocare l’articolo 86 del nostro regolamento, che dopo sei mesi permette di portare comunque in Consiglio la proposta di legge, senza il passaggio preventivo in commissione, ma forzando la mano andrei incontro a una bocciatura scontata. E invece non voglio mettere bandierine, bensì affermare il diritto sacrosanto di persone che soffrono e non possono essere umiliate da una legge bigotta e anacronistica. Devo dire che anche per colpa del Pd la vicenda del Veneto ha irrigidito le posizioni e tutto ciò complica la situazione in giro per l’Italia". La Pdl Mangialardi prevede che l’azienda sanitaria, cui la persona ha formulato la richiesta di suicidio medicalmente assistito ai sensi della sentenza Cappato della Corte costituzionale, effettui le verifiche nel termine di dieci giorni e poi, entro altri cinque, trasmetta le relative relazioni al Comitato etico competente, che dovrà emettere un parere entro i successivi cinque giorni. Venti giorni al massimo per decidere, dunque. E nel caso di parere positivo, nei successivi sette dovranno essere erogati "prestazioni" o "trattamenti di autosomministrazione". Un nuovo sussulto nell’iter accidentato della Pdl c’è stato di recente. "Ne ho sollecitato l’iscrizione all’odg della commissione – aggiunge Mangialardi – e c’è l’impegno del presidente, Nicola Baiocchi (FdI), a iscriverla alla prima seduta libera dopo l’esame degli atti aziendali delle Ast, spero in un paio di settimane". In caso contrario, il capogruppo dem potrebbe forzare la mano e appellarsi all’articolo 86.

Alessandro Caporaletti