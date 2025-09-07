Marche protagoniste a Venezia: 66 produzioni in due anni e mezzo

Marche protagoniste alla Mostra del Cinema di Venezia, appena conclusa. Il bilancio per la regione è positivo, grazie all’impegno della Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission. Tra le anteprime è stato presentato con successo il nuovo short film "Marche, the place to be" per la promozione della regione come migliore scenografia naturale ed artistica per il mondo del cinema e della televisione.

Un innovativo "biglietto da visita", ideato e realizzato per la prima volta in Italia dalla nostra Film Commission, per presentare agli addetti ai lavori luoghi e le location più belle e suggestive del territorio. E’ il sequel del primo cortometraggio "Infinite storie, infiniti luoghi", che mostrava per la prima volta il territorio marchigiano attraverso una storia d’amore.

Nel nuovo corto il territorio diventa la cornice della produzione cinematografica e si sviluppa attraverso oltre dieci location, tra cui la spiaggia delle Due Sorelle. Uno storytelling emozionante che prosegue narrativamente il primo corto accompagna le nuove meravigliose immagini alla scoperta della straordinaria varietà di paesaggi della Regione.

L’evento di presentazione ha visto gli interventi del presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini e del Fondatore e Ceo del Gruppo Rainbow Iginio Straffi. Agostini ha messo in rilievo come oggi la Marche Film Commission si presenta con un attivo di ben 66 produzioni girate nella regione in soli due anni e mezzo tra film, serie tv e documentari, e un indotto valutato in 50 milioni di euro.

A Venezia è stato proiettato anche il video backstage del corto "Sakura - Land of Symphony", realizzato da Poliarte del Gruppo Rainbow con il supporto della Marche Film Commission e presentato con successo in anteprima mondiale all’Expo di Osaka, attualmente in lizza nei concorsi internazionali.

Grande successo anche per la presentazione fuori concorso del film ‘Il Maestro’ di Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino protagonista del film che durante la lavorazione del lungometraggio ha conosciuto ed apprezzato molto la bellezza della Regione, girato in parte nella provincia di Ancona, e in particolare a Portonovo, nella zona delle Terrazze.

Tra I film più recenti che hanno coinvolto Ancona e il suo territorio ci sono ‘La bambina di Chernobyl’, ‘Frammenti’ e ‘Il Principe della follia’, girati tra maggio e giugno.